Basketball: Tischler von Chemnitz nach Oldenburg

Nationalspieler Nicholas Tischler wechselt in der Basketball Bundesliga (BBL) nach einem Jahr bei den Niners Chemnitz zu den EWE Baskets Oldenburg. Der 24-Jährige unterschreibt beim früheren deutschen Meister und Pokalsieger einen Zweijahresvertrag bis 2027. Das gaben die Oldenburger am Montag bekannt.

Tischler, der im Vorjahr sein Debüt im deutschen Nationalteam gegeben hatte, spielt seit 2021/22 in der Bundesliga. Nach drei Jahren bei den Löwen Braunschweig war der Forward im Vorjahr nach Chemnitz gegangen. Sein Zwillingsbruder Brandon läuft in der BBL für die MHP Riesen Ludwigsburg auf.

"Mit Nicholas ist uns auf einem komplizierten Markt eine wichtige Verstärkung auf den deutschen Positionen gelungen. Mit ihm haben wir einen Spieler verpflichtet, der sich bereits in der BBL etabliert hat, Erfahrung im europäischen Wettbewerb sammeln konnte", sagte Srdjan Klaric, Geschäftsführer Sport in Oldenburg: "Nicholas spielt immer mit Energie und Emotionen, ist ein starker und variabler Verteidiger, der gut in unsere Vorstellung des neuen Teams passt und den auch die Fans schätzen werden."