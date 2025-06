BBL-Finale heute live: FC Bayern - Ulm im TV, Stream & Ticker - das Entscheidungsspiel

SPORT1 26.06.2025 • 17:00 Uhr Nach dem Erfolg in Ulm hat der FC Bayern im BBL-Finale nun im entscheidenden 5. Spiel die Chance, die Saison mit der Meisterschaft noch zu retten. Ulm spielt gegen die Historie.

Geht es nach der Statistik, spricht im entscheidenden fünften Finale der Basketball Bundesliga (BBL) alles für den FC Bayern.

Seit Einführung der Play-offs mit drei Runden samt Finalserie im Best-of-five-Format (1989) gab es zehnmal ein fünftes Spiel - und immer gewann die Heimmannschaft. Am Donnerstag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) versucht ratiopharm Ulm, diese Serie zu brechen.

FC Bayern - Ulm: So verfolgen Sie das entscheidende BBL-Finale heute live

FC Bayern: Weltmeister Obst beschwört das Momentum

„In Spiel fünf haben wir Heimvorteil und jetzt gerade das Momentum. Es ist das letzte Spiel der Saison und es geht um alles“, sagte Weltmeister Andreas Obst bestimmt. Justus Hollatz ergänzte: „Wir haben sehr viel Bock, alle sind heiß.“

Die Bayern haben nun vor heimischer Kulisse die Chance, doch noch zu einem versöhnlichen Saisonabschluss zu kommen. In der ersten Spielzeit von Weltmeistertrainer Herbert haben die Münchner bislang ihre Ziele verfehlt: In der EuroLeague verpassten sie das Final Four, im Pokal schieden sie im Halbfinale aus. In der Liga ist nun das Happy End zumindest wieder möglich.

Ulm kann auf einen seiner Draftpicks bauen

„Viel Schlaf und wenig Sonne“, sagte Nelson Weidemann, sollen nun helfen, die erste Heimniederlage seit Dezember schnell abzuschütteln und die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach Ulm zu holen. Erneut wird dabei der 18 Jahre alte Franzose Noa Essengue fehlen, der sich bereits vor Spiel vier Richtung NBA-Draft in New York aufgemacht hatte und von den Chicago Bulls ausgewählt wurde. Dagegen will der zweite NBA-Draftteilnehmer Ben Saraf (bald Brooklyn Nets) weiterhin mit seinem Klub den Titel feiern.

„Ben hat sich festgelegt, dass er hier bleibt, also gehe ich davon aus, dass er am Donnerstag dabei ist“, sagte Ulms Trainer Ty Harrelson über den 19 Jahre alten Israeli, der allerdings mit sechs Zählern nicht an seine Leistung aus Spiel drei (20 Punkte) anknüpfen konnte.

Letztmals war es vor sieben Jahren zu einem Entscheidungsspiel gekommen, damals schlugen die Bayern als Hauptrundenerster ihren Dauerrivalen Alba Berlin (2.). Auch in diesem Jahr treffen der Erste und der Zweite der Abschlusstabelle aufeinander.

Entscheidungsspiele in der BBL im Überblick: