BBL: Entscheidung um Ulm-Juwel vor Bayern-Kracher gefallen

Ratiopharm Ulm fehlt noch ein Sieg zur Deutschen Meisterschaft. Nach SPORT1-Informationen steht Ben Saraf am Abend in Spiel vier gegen den FC Bayern zur Verfügung. Noa Essengue hingegen wird fehlen.

Am Abend steht ab 20:00 Uhr Spiel vier der BBL -Finalserie an, bei dem Ulm-Talent Noa Essengue nicht mitwirken wird. Das gab der Titelträger von 2023 rund 90 Minuten vor Beginn der Partie offiziell bekannt.

„Noa Essengue hat sich dazu entschieden, am Draft in New York teilzunehmen und fehlt damit beim Heimspiel gegen den FC Bayern Basketball“, schrieb Ulm in einem Statement.