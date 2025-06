BBL: Poropat neuer Sportdirektor in Weißenfels

Der langjährige Cheftrainer Silvano Poropat kehrt in neuer Funktion als Sportdirektor zum Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC zurück. Das teilte der BBL-Klub aus Weißenfels am Mittwoch mit.

Demnach soll bei einer Neustrukturierung der MBC-Führungsebene „das breite Aufgabenspektrum des spätestens am 31. Dezember 2025 ausscheidenden geschäftsführenden Gesellschafters Martin Geissler“ künftig auf zwei Personen aufgeteilt werden. Gesucht wird derzeit noch ein kaufmännischer Geschäftsführer.

Poropat hatte als Headcoach eine Ära im Weißenfelser Basketball geprägt. Von 2011 bis 2021 war er mit Unterbrechungen als Trainer der Wölfe tätig. „Mit Silvano Poropat konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die sportliche Führung verpflichten. Silvano ist ein erfahrener und europaweit anerkannter Basketballfachmann, der noch dazu die Liga und – noch viel wichtiger – die Möglichkeiten hier am Standort Weißenfels allerbestens kennt“, sagte Geissler: „Alles in allem bin ich beruhigt, dass ich meine Nachfolge in bewährte Hände geben kann.“