BBL: Ulm kassiert Serien-Ausgleich in Würzburg

Ratiopharm Ulm hat im engen Play-off-Halbfinale der Basketball-Bundesliga (BBL) den ersten Rückschlag kassiert. Der Hauptrundenzweite unterlag bei den FIT/One Würzburg Baskets am Mittwoch mit 77:87 (37:46), in der Best-of-five-Serie steht es nun 1:1. Die erste Begegnung hatte Ulm am vergangenen Sonntag vor eigenem Publikum erst nach Verlängerung gewonnen. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Dyn) haben die Ulmer im dritten Spiel wieder Heimrecht, die Entscheidung fällt nun aber frühestens nach Spiel vier.