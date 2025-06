Letzter Titel unter Pesic: "Der perfekte Abschluss für mich"

Am Ende des Jahres zieht sich Marko Pesic von der Spitze des FC Bayern zurück, der Meistertitel in seiner letzten vollen Saison mit den Basketballern bedeutet dem Geschäftsführer eine Menge. "Es war der perfekte Abschluss für mich", sagte der 48-Jährige am Donnerstagabend nach dem 81:77 (48:41) im entscheidenden fünften Finale der Bundesliga (BBL) gegen ratiopharm Ulm bei Dyn.