FC Bayern Basketball: Außenseiter überrascht im Halbfinale

Münchens Coach Gordon Herbert erkannte nach dem 90:95 zum Auftakt des Play-offs-Halbfinals in der Basketball-Bundesliga (BBL) schnell die Schwachstelle seines Teams: „Unsere Verteidigung war gut gegen den MBC, heute war sie es nicht.“

Im Viertelfinale hatte der Titelverteidiger noch souverän Pokalsieger MBC Syntainics 3:0 ausgeschaltet, doch am Sonntag gab der FC Bayern leichtfertig den Heimvorteil gegen die Heidelberger aus der Hand. Die Gäste hatten am Dienstag, also zwei Tage nach den Münchnern, den ersten BBL-Halbfinaleinzug seit 50 Jahren perfekt gemacht.