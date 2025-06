Bundesligist bekommt neuen Namen!

Nach zwei Jahren ohne Namenssponsor werden die Basketballer aus Bamberg erneut umbenannt. Ab der neuen Saison tritt der frühere Serienmeister als BMA365 Bamberg Baskets an, das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt. Seit 2023 hatte der Klub unter dem Namen Bamberg Baskets gespielt.

Gegründet als 1. FC 01 Bamberg (1955) wurde aus dem Verein später TTL Basketball Bamberg und TTL uniVersa Bamberg, 2005 gelang unter den Namen GHP Bamberg der erstmalige Gewinn des Meistertitels. Die Brose Baskets triumphierten danach acht weitere Male und dominierten seinerzeit die Liga, 2023 stieg das lange Jahre namensgebende Unternehmen schließlich als Hauptsponsor aus. Bamberg spielt aber weiter in der Brose Arena.

Bamberg hat den Anschluss zur Spitze in der Bundesliga (BBL) verloren. In der angelaufenen Hauptrunde reichte es zum dritten Mal nacheinander nicht zum Einzug in die Play-offs.