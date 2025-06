Zoff vorm Finale: Ulm kritisiert BBL und Bayern

Kurz vor dem Final-Auftakt in der Basketball Bundesliga (BBL) hat ratiopharm Ulm die Liga und Gegner Bayern München in der Debatte um eine Verschiebung zweier Finalspiele scharf kritisiert. Laut einer Pressemitteilung vom Sonntag habe die BBL-Führung Ulms Antrag, eine mögliche vierte und fünfte Partie in der Serie neu zu terminieren, abgelehnt. Hintergrund dieses Antrags war eine Teilnahme der Ulmer Talente Ben Saraf und Noa Essengue am NBA-Draft, der mit diesen Spielen kollidieren würde.