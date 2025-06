Zwei der größten Talente weltweit

Moritz Thienen 07.06.2025 • 14:43 Uhr Mit Noa Essengue und Ben Saraf spielen aktuell zwei der größten Basketball-Talente der Welt in der BBL. Beide wollen mit Ulm die Meisterschaft holen - und anschließend auch in der NBA für Furore sorgen.

Diese beiden Supertalente lassen ratiopharm Ulm von der zweiten Meisterschaft der Vereinsgeschichte träumen. Gerade wegen der Top-Leistungen von Noa Essengue und Ben Saraf sind die Ulmer längst einer der Topfavoriten auf den Titel in der BBL.

Beide Spieler sind die Playoff-Topscorer der Ulmer. Forward Essengue steht bei 13,6 Punkten und holte 7,8 Rebounds, Point Guard Saraf steht sogar bei 14,8 Punkten und spielte zudem starke fünf Assists.

Das Duo drückt dem aktuell formstärksten deutschen Team mit einer fast schon unheimlichen Leichtigkeit ihren Stempel auf. Die Leistung beeindruckt gerade deshalb so sehr, weil es für den 18-jährigen Franzosen und den 19-jährigen Israeli die ersten Playoffs im Profibereich überhaupt sind.

Doch davon ist ihrem Spiel nichts anzumerken. Saraf lenkt das Ulmer Angriffsspiel wie ein Veteran und lässt seine deutlich erfahreneren Gegenspieler mit Leichtigkeit alt aussehen. Mit präzisen Pässen findet er dann oft unter dem Korb seinen Mitspieler Essengue, der mit seiner Sprungkraft und seiner Energie in Brett-Nähe kaum zu stoppen ist.

NBA-Draft: Essengue könnte in Top 10 vorrücken

Diese Qualitäten werden dafür sorgen, dass beide Spieler in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich nicht mehr in Ulm spielen. Beide Spieler gelten als Top-Prospekts im anstehenden NBA-Draft und könnten beide sogar in der ersten Runde gezogen werden.

Eins ist sicher, die Scouts der NBA schauen aktuell ganz genau hin bei den laufenden BBL-Playoffs. So stieg Essengue nach seinen starken Leistungen im Mock-Draft von ESPN von Platz 15 auf Rang neun. Saraf stieg von 32 auf 30. Bleacher Report und Yahoo sehen Essengue sogar auf Rang acht. Auch Saraf ranken sie mit Position 29 und 27 noch höher.

Da viele der anderen Draft-Kandidaten am College spielen, wo die Saison schon beendet ist, stehen Saraf und Essengue aktuell noch mehr im Fokus. Jede weitere Top-Leistung könnte dafür sorgen, dass die Spieler weiter nach oben rutschen.

Doch obwohl der Draft das Leben beider Spieler wohl komplett verändern wird, verdeutlichten beide Spieler in einer Medienrunde, an der SPORT1 teilnahm, dass dieser aktuell nicht voll im Fokus steht.

„Ich freue mich natürlich auf den Draft, aber aktuelle haben wir hier extrem wichtige Spiele, weshalb ich mich erstmal voll auf die Spiele mit Ulm konzentriere“, sagte Saraf.

Ulm als NBA-Bühne? „Geben mir alles, was ich brauche“

Die Verbindung zwischen den hochtalentierten Spielern und Ulm ist längst zur absoluten Win-win-Situation für alle geworden. Beim Meister von 2023 vertrauen sie seit Saisonbeginn auf ihre blutjungen Spieler und die zahlen das Vertrauen spätestens jetzt in den Playoffs endgültig zurück.

Das wissen auch die Spieler zu schätzen, wie Saraf auf SPORT1-Nachfrage erklärte: „Ulm spielt natürlich eine große Rolle. Sie geben mir die große Bühne, auf der ich mich zeigen kann, sie tun aber auch hinter den Kulissen unglaublich viel für mich. Sei es extra Trainingseinheiten oder ganz einfache alltägliche Dinge, sie geben mir alles, was ich brauche.“

„Ich finde, dass das hier der perfekte Platz zum Wachsen ist, da mir meine Teamkollegen und auch die Trainer volles Vertrauen schenken“, bekräftigte auch Essengue die Wichtigkeit des Ulmer Umfeldes für seine Entwicklung.

Ein weiterer Faktor sei das Zusammenspiel der beiden Top-Talente.

„Es ist sehr cool, Ben um mich zu haben. Wir haben beide dasselbe Ziel und pushen uns jeden Tag im Training”, sagte Essengue auf SPORT1-Nachfrage: „Zudem sprechen wir sehr viel darüber, wie es nächstes Jahr in der NBA sein könnte. Weil wir auf unterschiedlichen Positionen spielen, können wir vom anderen auch noch neue Blickwinkel auf das Spiel lernen.“

„Wäre perfekt, Ulm zum Abschied Meisterschaft zu schenken“

Ihr Weg wird beide wohl bald in die beste Liga der Welt führen. Doch vor ihrem NBA-Abenteuer wollen sie noch weiter mit Ulm für Furore sorgen und sich anständig verabschieden - mit der Meisterschaft.

„Ich will dem Verein unbedingt etwas zurückgeben und will die Meisterschaft für die Stadt, die Fans und den Klub gewinnen. Das würde mir viel bedeuten. Ich möchte es für Ulm unbedingt schaffen“, sagte Saraf zu SPORT1.

Diese Zielsetzung teilt auch sein französischer Teamkollege: „Ich glaube, wir haben eine fantastische Mannschaft und eine große Chance, in diesem Jahr die Meisterschaft zu gewinnen. Es wäre perfekt, Ulm zum Abschied die Meisterschaft zu schenken.“

Es ist beiden Spielern anzumerken, dass ihnen das Selbstvertrauen aktuell aus beiden Ohren kommt.

Saraf lässt sich auf SPORT1-Nachfrage sogar zu einer kleinen Kampfansage hinreißen: „Bayern spielt in der EuroLeague und hat natürlich einen starken Kader, aber wenn wir so weiterspielen, wie bisher in den Playoffs, haben wir eine sehr gute Chance auf die Meisterschaft.“

Doch zuvor müssten natürlich beide Teams erstmal überhaupt das BBL-Finale erreichen. Die Halbfinal-Serie gegen Würzburg (aktueller Stand 1:1) sei ein hartes Stück Arbeit, betonten beide Spieler. Auch die Bayern tun sich gegen Heidelberg (Serienstand 1:1) durchaus schwer.

Müssen Ulm-Stars auf Draft-Veranstaltung verzichten?

Sollte sich der Traum der Finalteilnahme für die Ulm-Stars erfüllen, könnte dies übrigens zu einer kuriosen Situation führen. Der NBA-Draft findet in der Nacht auf den 26. Juni (deutsche Zeit) in Brooklyn statt. Ein mögliches fünftes Finalspiel der BBL würde am selben Tag stattfinden.

„Da ich hoffe, dass wir bis ins Finale kommen und da die Meisterschaft gewinnen, könnte es sein, dass ich nicht da sein kann. Sollte die Serie über fünf Spiele gehen, bin ich ganz sicher nicht vor Ort, weil ich natürlich spielen würde“, erklärte Saraf.

Selbst bei einer Serie über nur vier Spiele und dem Erreichen des Ziels, der Meisterschaft, könnte es eng werden mit der Draft-Teilnahme. Spiel vier der BBL-Finals steigt am 24. Juni. Eine anschließende Meisterfeier würden die beiden wohl nicht verpassen wollen.

Saraf winkt historischer Moment

Und so müsste zumindest Saraf unter Umständen auf einen historischen Moment verzichten.

Er könnte der erste israelische Spieler überhaupt sein, der beim Draft vor Ort im Green Room sitzen würde und vor Ort gedraftet werden könnte. Deni Avdija war 2020 zwar an Position neun ausgewählt worden, die Veranstaltung fand damals wegen der Corona-Pandemie aber digital statt.