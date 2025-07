Alba Berlin holt US-Amerikaner Wood

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den US-Amerikaner Moses Wood verpflichtet. Der 26 Jahre alte Power Forward erhält in der Hauptstadt einen Einjahresvertrag, wie der Klub am Dienstag mitteilte. Woods spielte in der abgelaufenen Saison bei den Valley Suns, dem Farmteam des NBA-Klubs Phoenix Suns, in der G League und legte dort im Schnitt 11,1 Punkte auf.