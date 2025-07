Basketball: Ivey und Stove wechseln von Hamburg nach Würzburg

Das Duo trumpfte in der Vorsaison bei den Hanseaten groß auf - nun folgt der gemeinsame nächste Karriereschritt.

Das Duo trumpfte in der Vorsaison bei den Hanseaten groß auf - nun folgt der gemeinsame nächste Karriereschritt.

Die Würzburg Baskets haben die beiden US-Amerikaner Brae Ivey (28) und Johnathan Stove (29) vom Liga-Konkurrenten Veolia Towers Hamburg verpflichtet. Das gaben die Würzburger am Freitag bekannt. Spielmacher Ivey und Shooting Guard Stove, in der Vorsaison in der Basketball Bundesliga (BBL) und im EuroCup Topscorer der Hamburger, unterschrieben bei den Unterfranken jeweils einen Einjahresvertrag.