BBL: Alba-Talent Procida wechselt nach Madrid

Nach drei Jahren bei den Berlinern will der 23-Jährige den nächsten Karriereschritt machen.

Basketball-Bundesligist Alba Berlin muss Leistungsträger Gabriele Procida ziehen lassen. Der 23-Jährige Italiener wechselt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid und unterschrieb dort einen Dreijahresvertrag. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt.

„Es ist schade, dass Gabri uns verlässt, aber wir sind auch sehr stolz darauf, wie gut er sich bei uns in den letzten drei Jahren verbessert hat“, sagte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. „Es ist für mich an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen“, sagte Procida: „Ich nehme all die gemeinsamen Erinnerungen, Freundschaften und Emotionen mit.“