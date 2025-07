BBL: Bayern verpflichtet Jessup aus Ulm

Der US-Amerikaner ärgerte die Münchner zuletzt in der BBL-Finalserie.

Der US-Amerikaner ärgerte die Münchner zuletzt in der BBL-Finalserie.

Der US-Amerikaner kommt vom Ligakonkurrenten ratiopharm Ulm, mit dem er zuletzt noch in der Finalserie an den Münchnern scheiterte. In der bayerischen Landeshauptstadt unterschrieb Jessup einen Vertrag bis 2027.