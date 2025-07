FC Bayern schnappt sich Europacup-Sieger

FC Bayern holt Nationalspieler aus Paris

„Leon ist ein erfahrener, mobiler Big Man, der uns gerade in der Verteidigung viel Präsenz beim Rebound geben wird“, so Sportchef Dragan Tarlac. Kratzer liefere aber „auch in der Offense viele kleine Dinge, die in den Stats nicht auftauchen, und er wird sich als für viele vertrautes Gesicht schnell in die Mannschaft einfügen.“