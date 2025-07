Hoffnungsträger verlässt FC Bayern

Ein Youngster wechselt nach dem Meistertitel in die USA.

Nachwuchshoffnung Ivan Kharchenkov hat sich nach dem Gewinn des Meistertitels vom FC Bayern Basketball verabschiedet. Der 18-Jährige wechselt erwartungsgemäß zur neuen Saison zunächst für ein Jahr an die University of Arizona in den Vereinigten Staaten. Der FCBB erhält laut eigenen Angaben eine finanzielle Kompensation.