Star-Duo verlässt Bayern! Ein Detail überrascht

Der FC Bayern Basketball muss in der kommenden Saison ohne seine beiden Top-Stars Carsen Edwards und Nick Weiler-Babb auskommen.

Wie die Bayern bekannt gaben, verlassen die beiden Top-Spieler den Verein und schließen sich zur kommenden Saison einem EuroLeague-Konkurrenten an.

„Carsen und Nick haben einen großen Anteil an unserer gelungenen Saison, durch ihre Verdienste werden sie einen besonderen Stellenwert für unseren Verein behalten“, sagte FCBB-Sportchef Dragan Tarlac in der Pressemitteilung des Vereins: „Wir wünschen beiden Jungs auf dem weiteren Weg viel Erfolg und werden sie ja sicher bald wiedersehen.“

Edwards und Weiler-Babb gehören zu den EuroLeague-Topspielern

Edwards und Weiler-Babb waren in der vergangenen Saison die Stützen der Bayern, speziell in der so begeisternden EuroLeague-Saison.