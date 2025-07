Basketball: Ulm holt Nationalspieler

Power Forward Sengfelder wechselt vom französischen Klub JDA Dijon Basket zurück in die Bundesliga.

Vizemeister ratiopharm Ulm verstärkt sich mit dem deutschen Basketball-Nationalspieler Christian Sengfelder (30). Der Power Forward wechselt vom französischen Klub JDA Dijon Basket zurück in die Bundesliga (BBL) und erhält bei den Ulmern eine Zweijahresvertrag. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

„Chris ist ein vorbildlicher Profi, der es versteht, in bester Weise seine Leistungen mannschaftsdienlich einzubringen“, sagte Sportdirektor Thorsten Leibenath. Der Neuzugang sei „variabel einsetzbar“, spiele „physisch an beiden Enden des Feldes“ und könne „sowohl in Korbnähe als auch aus der Distanz agieren. Mit seiner Erfahrung wird er zudem wichtig für unser junges Team sein.“