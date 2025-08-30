Verletzter Basketball-Nationalspieler wechselt in die Bundesliga

SID 30.08.2025 • 11:32 Uhr Center Martynas Echodas fehlt Litauen bei der Basketball-EM. Nun wird bekannt: In der kommenden Saison zieht es ihn nach Deutschland.

ALBA Berlin hat sich für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga mit dem litauischen Nationalspieler Martynas Echodas verstärkt.

Der Center, wegen einer Knieverletzung nicht bei der laufenden EM dabei, kommt vom türkischen Erstligisten Manisa Basket und hat einen Einjahresvertrag bis 2026 unterschrieben. Der 28-Jährige steckt derzeit noch im Aufbautraining.

„Eine klassische Win-Win-Situation“

„Martynas befindet sich in einer besonderen Situation: In der vergangenen Saison hat er auf absolutem Topniveau gespielt, bevor ihn im Dezember eine Verletzung stoppte“, sagte ALBA-Sportdirektor Himar Ojeda: „Dass er bei uns sein Comeback geben wird, ist eine klassische Win-Win-Situation: Martynas kann zeigen, dass er weiterhin ein Topspieler ist – und wir verstärken uns mit einem mobilen Center, der abseits des Balls stark agiert, gegnerische Verteidigungen klug liest und unter dem Korb auf vielfältige Weise scoren kann.“

Echodas durchlief das Jugendprogramm von Zalgiris in seiner Geburtsstadt Kaunas. Nach Stationen in Siauliai und Vilnius verließ der „Big Man“ sein Heimatland und ging zu Reyer Venedig/Italien.

