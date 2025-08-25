Auch Dreierspezialist Thomas verlässt Alba

SID 25.08.2025 • 10:50 Uhr Der US-Guard wechselt nach Spanien zu Fundación CB Granada.

Nach zwei Jahren ist für Schlüsselspieler Matt Thomas bei ALBA Berlin Schluss. Der US-Guard verlängert seinen ausgelaufenen Vertrag beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) nicht und wechselt nach Spanien zu Fundación CB Granada. Das gaben die Berliner am Montag bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der frühere NBA-Profi absolvierte 117 Pflichtspiele für Alba und verwandelte dabei 301 Dreier mit der starken Trefferquote von 45 Prozent. Thomas zieht es zu zweiten Mal nach Spanien, von 2017 bis 2019 spielte der 31-Jährige für Obradoiro und Valencia.