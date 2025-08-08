BBL: Liga kehrt zu altem Wertungssystem zurück

SID 08.08.2025 • 13:31 Uhr Die "klassische Tabelle" sei "vertrauter und verständlicher", begründet die Liga ihre Entscheidung.

Deutschlands beste Basketball-Vereine kämpfen ab der kommenden Saison wieder um Wertungspunkte. Wie die Basketball Bundesliga (BBL) am Freitag bekannt gab, wird die Tabelle zur Saison 2025/26 wieder nach dem alten System sortiert.

Nach insgesamt drei Spielzeiten mit einer Sortierung anhand des prozentualen Siegquotienten reagiert die Dachorganisation damit auch auf Kritik von außen.

Nach einer „internen Bewertung sowie im Austausch mit den Clubs“ habe sich die Liga nun erneut für die „klassische Tabelle“ entschieden, die „vertrauter und verständlicher ist“, sagte Robert Wintermantel, Heads of Sport and Finance. Zuvor war die Platzierung der Vereine anhand des prozentualen Siegquotienten aus den bereits absolvierten Spielen berechnet worden.

Die Tabelle habe sich „vor allem in der medialen Berichterstattung nicht etabliert“, begründete Wintermantel: „Zudem kam aus der Fangemeinde immer wieder das Feedback, zu der Tabelle zurückzukehren, die aus unserer Historie bekannt ist.“

