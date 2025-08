Erste Station in Europa: Alba holt US-Guard Ellis

„Er ist besonders in der Offense überaus talentiert und kann auf verschiedenste Arten und Weisen scoren. Er ist ein echter ‚Impact-Spieler‘ und damit ein wichtiges Puzzlestück unseres neu zusammengestellten Kaders“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. „Es ist ein besonderer Moment für mich“, so Ellis, „mein erstes Engagement im internationalen Profibasketball, und ich hätte mir keinen besseren Ort für diesen Schritt vorstellen können als Berlin.“

Rejean „Boogie“ Ellis spielte nach seiner Zeit am College zunächst für die Stockton Kings in der NBA G-League, im März wurde er an Noblesville (damals Indiana Mad Ants) abgegeben. In der NBA Summer League lief Ellis 2024 für die Sacramento Kings und 2025 für die Phoenix Suns auf.