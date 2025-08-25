Bayerns Basketballer holen Kanadier

SID 25.08.2025 • 13:21 Uhr Der Landsmann von Trainer Gordon Herbert erhält einen Zweijahresvertrag.

Als sechster Neuzugang wechselt Isiaha Mike zum deutschen Basketballmeister Bayern München. Der Power Forward aus Kanada, Landsmann von Trainer Gordon Herbert, kommt von EuroLeague-Konkurrent Partizan Belgrad aus Serbien und erhält einen Zweijahresvertrag bis 2027.

„Der Wechsel nach München ist ein logischer Schritt, denn nach Gesprächen mit Coach Gordie war offenkundig, dass ich genau das Skillset mitbringe, das dort benötigt wird“, sagte der 27-Jährige.

Tarlac: „Isiaha gibt unserem Frontcourt eine hohe Qualität und Tiefe“

„Isiaha gibt unserem Frontcourt eine hohe Qualität und Tiefe“, so Sportchef Dragan Tarlac.