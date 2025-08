Meister mit Ulm: Braunschweig holt US-Amerikaner Hawley

Die Basketball Löwen Braunschweig haben für die kommenden Saison den US-Amerikaner Josh Hawley verpflichtet. Wie der Bundesligist verkündete, unterschrieb der 28-Jährige, der als Center und Power Forward spielen kann, einen Einjahresvertrag. Braunschweig, Heimatverein von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der auch Gesellschafter des Klubs ist, tritt im September in der Qualifikation für die Champions League an.

In der vergangenen Saison war Hawley für Bnei Herzliya in der israelischen Liga aufgelaufen. Die Bundesliga kennt der 2,01 Meter große Hawley bereits, in der Saison 2022/23 stand er bei ratiopharm Ulm unter Vertrag und gewann mit dem Team die deutsche Meisterschaft. „Ich freue mich, in die BBL und damit nach Deutschland zurückzukehren“, sagte Hawley: „Das Land hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es hier sehr familienorientiert und die Liebe zum Basketballsport sehr groß ist.“