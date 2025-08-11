Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

Vom College: Braunschweig verpflichtet N'Guessan

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Braunschweig verpflichtet N’Guessan

Der Niederländer unterschreibt beim Bundesligisten bis 2027.
N'Guessan ist 2,06 m groß
N'Guessan ist 2,06 m groß
© AFP/Getty Images/SID/JAMIE SQUIRE
SID
Der Niederländer unterschreibt beim Bundesligisten bis 2027.

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den niederländischen Nationalspieler David N’Guessan verpflichtet. Der 25 Jahre alte und 2,06 Meter große Center kommt von der University of Kansas State und erhält einen Zweijahresvertrag.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er spielt mit unglaublicher Energie, ist sehr schnell, aber auch ein Kämpfer“, sagte Geschäftsführer und Sportdirektor Nils Mittmann. „David bringt bereits gute Voraussetzungen mit, um ein Leistungsträger in der BBL zu werden. Aber er wird sich hier nach fünf College-Jahren erst an das physische Spiel unter den Körben gewöhnen müssen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite