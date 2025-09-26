Basketball: Bayern München - Jena heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.09.2025 • 17:13 Uhr Die Basketball-Bundesliga startet am Freitag in ihre 60. Saison. Den Auftakt macht der Titelverteidiger Bayern München gegen den Aufsteiger aus Jena.

Der FC Bayern München eröffnet am Freitag (ab 20 Uhr im LIVETICKER) die 60. Saison der Basketball-Bundesliga. Der Meister der vergangenen Saison empfängt im heimischen BMW Park den Aufsteiger Science City Jena.

Nicht nur aufgrund der klaren Rollenverteilung im Duell Meister gegen Aufsteiger ist der FCBB am ersten Spieltag der klare Favorit. Auch eine Umfrage unter den Bundesliga-Trainern bestimmte die Münchner als Favoriten auf die Titelverteidigung.

So sehen Sie Bayern gegen Jena heute LIVE:

TV: -

- Stream: Dyn

Dyn Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Bayern München ist das einzige Euroleague-Team und hat sicherlich den stärksten Kader“, analysierte Trainer Pedro Calles von Alba Berlin. Ty Harrelson vom letztjährigen Finalgegner Ratiopharm Ulm meinte wiederum: „Meister wird der, der das Finale um die deutsche Meisterschaft gewinnt. Über Bayern kann ich nichts sagen, da ich noch kein Spiel gesehen habe.“

Bayern: Personalprobleme erschweren Vorbereitung

Vor dem Saisonstart hatte der FC Bayern jedoch zunächst mit großen personellen Sorgen zu kämpfen. Neben den fünf deutschen EM-Helden im Kader waren fünf weitere Spieler für ihre Nationalmannschaft nominiert. Nachwuchs- und Trainingsspieler mussten regelmäßig unterstützen, um reguläre Trainingseinheiten zu ermöglichen.

Erst zwei Tage vor dem Auftakt gegen Jena konnte der ehemalige DBB-Trainer Gordon Herbert auf die nahezu volle Stärke seines Kaders zurückgreifen. Darunter auch die beiden kurzfristigen Neuzugänge Aleksa Radanov und David McCormack.