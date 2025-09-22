Basketball: Dyn sichert sich Rechte für Frauen-Bundesliga

SID 22.09.2025 • 12:39 Uhr Der Vertrag beginnt zur Saison 2025/26 und läuft über drei Jahre.

Pay-TV-Sender Dyn erweitert sein Angebot ab sofort um die Damen Basketball Bundesliga (DBBL). Der Vertrag beginnt zur Saison 2025/26, läuft über drei Jahre und beinhaltet die Übertragung aller Spiele in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), das gab Dyn am Montag bekannt.

In der kommenden Saison (ab 27. September) sind die Partien exklusiv auf dem Dyn Basketball YouTube-Kanal zu sehen, ab 2026 auf der Streaming-Plattform des Senders. Zum Programm gehören neben den Hauptrunden- und Play-off-Spielen auch die vier Begegnungen des Top4 um den Pokal.