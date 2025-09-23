BBL: Chemnitz verlängert mit Trainer Pastore

SID 23.09.2025 • 16:50 Uhr Die Niners Chemnitz haben den Vertrag mit ihrem langjährigen Cheftrainer Rodrigo Pastore verlängert. Das neue Arbeitspapier des 53 Jahre alten Argentiniers läuft nun bis 2028.

Unmittelbar vor dem Auftakt der neuen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) haben die Niners Chemnitz den Vertrag mit ihrem langjährigen Cheftrainer Rodrigo Pastore verlängert. Der 53 Jahre alte Argentinier, der die Mannschaft vor zehn Jahren übernommen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Chemnitzer bezeichneten die Verlängerung als „Paukenschlag“. „Wir sind glücklich und stolz zugleich, diese fast schon einzigartige Geschichte fortzuschreiben und mit Rodrigo in die nächsten Jahre zu gehen. Er ist ein absolut außergewöhnlicher Trainer, der die DNA unseres Klubs maßgeblich mitgeprägt hat und sie jeden Tag lebt“, sagte Geschäftsführer Steffen Hernhold.