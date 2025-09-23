Newsticker
BBL: Chemnitz verlängert mit Trainer Pastore

Chemnitz verlängert mit Trainer

Die Niners Chemnitz haben den Vertrag mit ihrem langjährigen Cheftrainer Rodrigo Pastore verlängert. Das neue Arbeitspapier des 53 Jahre alten Argentiniers läuft nun bis 2028.
Rodrigo Pastore von den Niners Chemnitz
Rodrigo Pastore von den Niners Chemnitz
© IMAGO/SID/Harry Langer
SID
Unmittelbar vor dem Auftakt der neuen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) haben die Niners Chemnitz den Vertrag mit ihrem langjährigen Cheftrainer Rodrigo Pastore verlängert. Der 53 Jahre alte Argentinier, der die Mannschaft vor zehn Jahren übernommen hatte, unterschrieb einen Vertrag bis 2028.

Die Chemnitzer bezeichneten die Verlängerung als „Paukenschlag“. „Wir sind glücklich und stolz zugleich, diese fast schon einzigartige Geschichte fortzuschreiben und mit Rodrigo in die nächsten Jahre zu gehen. Er ist ein absolut außergewöhnlicher Trainer, der die DNA unseres Klubs maßgeblich mitgeprägt hat und sie jeden Tag lebt“, sagte Geschäftsführer Steffen Hernhold.

Pastore war im Sommer 2015 beim damaligen Zweitligisten eingestiegen, 2020 gelang der Aufstieg in die BBL, im vergangenen Jahr der Titelgewinn im FIBA Europe Cup. Größte nationale Erfolge waren bislang das Erreichen des Final Four im Pokal (2022) und des Play-off-Halbfinals in der Saison 2023/2024. Am kommenden Wochenende starten die Niners bei Vizemeister ratiopharm Ulm die neue Saison.

