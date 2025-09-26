BBL: Meister Bayern startet erfolgreich

SID 26.09.2025 • 22:02 Uhr Trotz einer holprigen Anfangsphase siegt Bayern München zum BBL-Auftakt. Nur zwei EM-Helden kommen dabei zum Einsatz.

Der FC Bayern und seine frischgekürten Europameister sind erfolgreich in die 60. Saison der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Der Titelverteidiger bezwang im Eröffnungsspiel Aufsteiger Science City Jena nach einer mühsamen ersten Halbzeit 93:77 (48:47).

Weltmeistertrainer Gordon Herbert setzte zwölf Tage nach dem deutschen Triumph in Riga von seinen fünf EM-Helden nur Leon Kratzer und Oscar da Silva (neun Punkte) ein.

Kapitän Vladimir Lucic (19) und der kanadische Neuzugang Xavier Rathan-Mayes (17) führten die Münchner, die das Double anstreben, im BMW Park an. Topscorer der tapferen Gäste von Trainer Björn Harmsen, die nach dem Abstieg 2019 ihre BBL-Rückkehr feierten, war Tavian Dunn-Martin mit 17 Zählern.

Holpriger Auftakt: Bayern noch nicht eingespielt

Aufgrund der Europameisterschaft hatte Herbert erstmals am Mittwoch im Training der gesamte fitte Kader zur Verfügung gestanden. Insgesamt fünf EM-Helden, die vor dem Spiel geehrt wurden, tragen in der BBL-Jubiläumssaison das Münchner Trikot: Andreas Obst, Justus Hollatz, da Silva, Neuzugang Kratzer sowie der derzeit am Knie verletzte Johannes Voigtmann.

