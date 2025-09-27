Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
BBL
BBL
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
BBL>

Schröder sieht deutliche Heimniederlage der Löwen Braunschweig

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Schröder sieht Löwen-Klatsche

Europameister Dennis Schröder ist zu Besuch in seiner Heimat - kann mit dem Auftritt der Braunschweiger aber nicht zufrieden sein.
Dennis Schröder beim Spiel der Löwen
Dennis Schröder beim Spiel der Löwen
© IMAGO/SID/Jan Huebner
SID
Europameister Dennis Schröder ist zu Besuch in seiner Heimat - kann mit dem Auftritt der Braunschweiger aber nicht zufrieden sein.

Basketball-Europameister Dennis Schröder hat „seinen“ Löwen Braunschweig als Zuschauer zum Saisonstart kein Glück gebracht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Nationalmannschaftskapitän, seit 2020 alleiniger Gesellschafter des Klubs aus seiner Heimatstadt, sah am Samstag eine deutliche 75:98 (42:46)-Niederlage der Niedersachsen gegen die Bamberg Baskets. Demarcus Demonia war am 1. Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) mit 21 Punkten und zehn Rebounds der Matchwinner für die Gäste.

Schröder verfolgte das Spiel zusammen mit seiner Familie in der ersten Reihe und fieberte gestenreich mit. Am Freitag war seine alte Schulsporthalle in Braunschweig nach ihm benannt worden, bei einem feierlichen Empfang hatte er sich emotional gezeigt. Mit der DBB-Auswahl hatte der Weltmeister vor rund zwei Wochen in Riga den EM-Titel gewonnen.

Rasta Vechta setzte sich zum Start mit 86:76 (36:39) gegen MLP Academics Heidelberg durch.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite