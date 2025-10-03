Alba mit Fehlstart - Aufsteiger Trier feiert zweiten Sieg

SID 03.10.2025 • 20:05 Uhr Die Berliner verlieren den Auftakt nach einer schwachen Schlussphase. Im Vorfeld hatte ein Toptalent von Alba für Schlagzeilen gesorgt.

Alba Berlin hat zum Start in die neue Saison der Basketball Bundesliga (BBL) eine überraschende Niederlage kassiert. Der elfmalige Meister verlor am Freitagabend gegen die VET-Concept Gladiators Trier mit 92:97 (52:43). Für den Aufsteiger, der zehn Jahre nach seiner Gründung erstmals in der BBL spielt, war es bereits der zweite Erfolg im zweiten Spiel. Bester Werfer der Begegnung war der Trierer Jordan Roland mit 24 Punkten.

Beim Fehlstart von Alba feierte Nationalspieler Jack Kayil sein Debüt für Berlin. Der 19-Jährige, der im Sommer per Leihbasis vom serbischen Erstligisten KK Mega Basket zurück zu seinem Jugendklub gekommen war, hatte im Vorfeld für Schlagzeilen gesorgt, da er im kommenden Sommer den Schritt in die USA wagen wird. Wie Kayils Berater Milan Nikolic bestätigte, wird sich das deutsche Toptalent dem Collegeteam Gonzaga Bulldogs in Spokane/Washington anschließen.