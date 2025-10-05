BBL: Aufsteiger Trier feiert dritten Sieg im dritten Spiel

SID 05.10.2025 • 17:55 Uhr Trier fährt auch im dritten Spiel in der Basketball-Bundesliga einen Sieg ein. Schlecht läuft es für die Löwen Braunschweig.

Aufsteiger VET-Concept Gladiators Trier mischt weiter die Basketball-Bundesliga (BBL) auf. Der Neuling schlug die BMA365 Bamberg Baskets am Sonntagnachmittag in eigener Halle mit 92:87 (81:81, 47:42) nach Verlängerung und feierte den dritten Sieg im dritten Saisonspiel.

Für Trier, das zuvor die Rostock Seawolves und Alba Berlin besiegt hatte, kam Eli Brooks als Topscorer auf 24 Punkte. Und der Point Guard aus den USA machte in der Overtime auch den Sieg klar. Brooks sorgte für die letzten sechs Punkte der Gastgeber, vier erzielte der 26-Jährige dabei von der Freiwurflinie.