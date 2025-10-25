Newsticker
BBL: Würzburg kassiert erste Saisonniederlage

Erste Pleite für Würzburg

Ein starkes drittes Viertel bringt die Entscheidung.
Die BBL-Highlights der Partie Fitness First Würzburg Baskets - ALBA BERLIN im Video.
SID
Die Siegesserie der Fitness First Würzburg Baskets in der Basketball Bundesliga ist gerissen.

Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski verlor bei den MLP Academics Heidelberg mit 51:85 (34:44) und kassierte nach vier Erfolgen zum Saisonauftakt die erste BBL-Niederlage.

Weathers und Neskovic ragen bei Heidelberg heraus

Die Heidelberger kontrollierten die Partie von Beginn an und schafften mit einem dominanten dritten Viertel (25:8) die Grundlage für ihren ersten Saisonsieg.

Die besten Werfer der Gastgeber waren Michael Weathers und Dusan Neskovic mit jeweils 14 Punkten, bei Würzburg traf Davion Mintz (12) am besten.

