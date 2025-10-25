BBL: Würzburg kassiert erste Saisonniederlage

SID 25.10.2025 • 22:10 Uhr Ein starkes drittes Viertel bringt die Entscheidung.

Die Siegesserie der Fitness First Würzburg Baskets in der Basketball Bundesliga ist gerissen.

Die Mannschaft von Trainer Sasa Filipovski verlor bei den MLP Academics Heidelberg mit 51:85 (34:44) und kassierte nach vier Erfolgen zum Saisonauftakt die erste BBL-Niederlage.

Weathers und Neskovic ragen bei Heidelberg heraus

Die Heidelberger kontrollierten die Partie von Beginn an und schafften mit einem dominanten dritten Viertel (25:8) die Grundlage für ihren ersten Saisonsieg.