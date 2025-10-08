Top Four nicht in Düsseldorf? Es drohen "gerichtliche Schritte"

SID 08.10.2025 • 11:13 Uhr Die BBL will das Turnier nun wohl doch lieber in München austragen.

Eigentlich sollte das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga ab 2027 für drei Jahre in Düsseldorf ausgetragen werden, dass die BBL das Turnier nun offenbar nach München verlegen möchte, sorgt für Ärger. „D.LIVE wertet den öffentlich angekündigten Vertragsbruch als im deutschen Profisport beispiellos unprofessionelles Vorgehen“, teilte Veranstalter D.SPORTS mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auslöser dieser Reaktion sind Medienberichte über einen geplanten Umzug in den SAP Garden. Es sei „ein klarer Wunsch der Klubs, das Turnier in München auszutragen“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz der Sport Bild. Die Liga wolle deshalb jetzt „mit Düsseldorf reden und schauen, wie wir das idealerweise partnerschaftlich lösen können“.

BBL: Kommt es zum Vertragsbruch?

So einfach dürfte es nicht werden. „D.LIVE hat die BBL anwaltlich zur umgehenden Bestätigung der vertragstreuen Durchführung des BBL Pokal TOP FOUR 2027 – 2029 in Düsseldorf aufgefordert“, hieß es in der Mitteilung des Veranstalters am Mittwoch. Und weiter: „Gerichtliche Schritte sind ausdrücklich vorbehalten.“

Im Dezember 2024 hatte die BBL bekannt gegeben, dass das Top Four mit Düsseldorf einen festen Standort bekomme. Spätestens ab 2027, vielleicht aber schon ab 2026 sollte im PSD BANK DOME der Pokalsieger ermittelt werden. Jetzt die (geplante) Kehrtwende.

{ "placeholderType": "MREC" }