FC Bayern landet großen Transfercoup

SID 23.10.2025 • 16:03 Uhr Der FC Bayern München verstärkt sich mit viel NBA-Erfahrung. Spencer Dinwiddie lief bereits an der Seite von Superstar Luka Doncic auf.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat einen namhaften Neuzugang präsentiert. Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie unterschreibt beim Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Münchner mitteilten.

Zuletzt hatte der 32-Jährige in der NBA bei den Charlotte Hornets unter Vertrag gestanden, war aber vergangene Woche noch vor Saisonstart entlassen worden.

„Spencer ist ein elektrisierender Spieler, er kann scoren und für andere kreieren und hatte große Jahre in der NBA“, sagte Herbert, der Dinwiddie aus der gemeinsamen Zeit bei den Brooklyn Nets kennt, für die Herbert in der Saison 2019/2020 als Coaches Consultant tätig war.

NBA-Profi nach München: Dinwiddie lief mit Doncic auf

In der vergangenen Saison hatte Dinwiddie für die Dallas Mavericks 79 Spiele absolviert, schon von 2021 bis 2023 war der Guard im ehemaligen Team von Ikone Dirk Nowitzki unter anderem an der Seite von Superstar Luka Doncic aufgelaufen.