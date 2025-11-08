Alba Berlin bezwingt Tabellenführer MBC

SID 08.11.2025 • 22:10 Uhr Die Berliner sind im Flow - und bauen ihre Erfolgsserie im Ost-Duell mit den Wölfen aus Weißenfels aus.

Der frühere Basketball-Serienmeister ALBA Berlin hat seinen Aufschwung auch gegen den bisherigen Bundesliga-Spitzenreiter Syntainics MBC fortgesetzt.

Die Hauptstädter bezwangen den Pokalsieger nach erfolgreicher Aufholjagd am Samstagabend mit 88:80 (40:45) und kletterten nach ihrem sechsten Pflichtspielsieg in Serie auf den fünften Tabellenrang.