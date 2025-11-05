BBL: ALBA holt neuen Spielmacher

Nach dem überraschenden Abgang von Boogie Ellis hat ALBA Berlin Alex O’Connell als Ersatz verpflichtet. Der US-Guard hat zuletzt in seiner Heimat für die Westchester Knicks in der NBA G League gespielt und beim Klub aus der Basketball Bundesliga (BBL) bis zum Saisonende unterschrieben. Für O’Connell ist es das zweite Engagement in Europa, in der Spielzeit 2023/24 war der 26-Jährige in Italien für Reyer Venedig aufgelaufen.

„Auch wenn Alex als Ersatz für Boogie Ellis kommt, haben wir uns diesmal für einen Spieler mit einem etwas anderen, aber sehr spannenden Profil entschieden. Er ist ein Shooting Guard, der mit seinem Skillset bestens zu uns passt“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda, „Alex ist ein starker Werfer und Verteidiger, zudem sehr athletisch und gefährlich im Fastbreak.“ Ellis war im Oktober nach nur sechs Einsätzen für ALBA zum EuroLeague-Team Dubai Basketball gegangen. O’Connell soll schon am Samstag (20.00 Uhr/Dyn) beim Heimspiel gegen den Syntainics MBC im Kader stehen.