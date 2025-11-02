Basketball: Bayern-Schreck Berlin siegt weiter

SID 02.11.2025 • 20:17 Uhr Alba Berlin gewinnt auch in Bonn. Spitzenreiter Syntainics MBC muss seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Der frühere Basketball-Serienmeister Alba Berlin hat in der Bundesliga nach seinem Coup gegen Meister Bayern München seinen Erfolgskurs gehalten.

Der Hauptstadt-Klub feierte beim ehemaligen Champions-League-Gewinner Telekom Baskets Bonn mit 84:70 (35:32) erstmals im Saisonverlauf im zweiten Ligaspiel nacheinander einen Sieg und rückte nach seinem fünften Pflichtspielerfolg in Serie in die obere Tabellenhälfte vor.

Tabellenführer stolpert gegen Ludwigsburg

An der Spitze musste Tabellenführer Syntainics MBC gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 82:93 (35:44) seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Die Heimpleite des Pokalsiegers nutzte der weiter starke Neuling Gladiators Trier, der nach seinem 96:87 (41:43) gegen Rasta Vechta gleichauf mit dem Spitzenreiter und den Würzburg Baskets (am Freitag 97:92 n.V. gegen Science City Jena) auf Rang zwei liegt.