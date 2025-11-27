Basketball: Bayern-Trainer Herbert meldet sich zurück

SID 27.11.2025 • 18:16 Uhr Zugleich gibt es beim deutschen Meister Bewegung im Staff.

Basketball-Meister Bayern München kann nach zweiwöchiger „Erholungspause“ wieder auf Cheftrainer Gordon Herbert bauen.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, hat der Kanadier, der die deutsche Nationalmannschaft 2023 sensationell zum WM-Titel geführt hatte, die Arbeit wieder aufgenommen. Zum Grund für das zwischenzeitliche Fehlen des 66-Jährigen machte der FC Bayern keine genaue Angabe: Herbert habe „aufgrund einer Erkrankung“ kurzfristig das Heimspiel gegen Barcelona am 12. November verpasst und „sich auskurieren müssen“.

In insgesamt sechs Partien wurde Herbert an der Seitenlinie von TJ Parker vertreten. Der Franzose wird die Bayern nun verlassen. Wie der Meister mitteilte, habe Parker bereits vor einiger Zeit aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines im vergangenen Sommer verlängerten Vertrages gebeten. Anfang Oktober war sein Vater verstorben. Parker kehre zu seiner Familie in seine Heimatregion Lyon zurück, wo auch seine Mutter lebt.

In den Trainerstab beim FCBB rückt dafür ab diesem Wochenende Josh Oppenheimer. Der 56-jährige US-Amerikaner, dessen Dienstantritt bereits für den Saisonbeginn vorgesehen war und sich aus persönlichen Gründen verzögert hatte, wird bei den Bayern vornehmlich als sogenannter Player Development Coach arbeiten. Die vakante Position Parkers wollen die Bayern „sehr zeitnah“ nachbesetzen.