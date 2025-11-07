Basketball: Hamburg verliert auch Krisengipfel in Braunschweig

SID 07.11.2025 • 21:59 Uhr Das Spiel zwischen Platz 17 und 18 im deutschen Basketball-Oberhaus zeigt: Dem ambitionierten Großstadtprojekt droht der Weg in die Zweitklassigkeit

Die „rote Laterne“ bleibt an der Elbe: Die Veolia Towers Hamburg sind in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter sieglos. Im Kellerduell bei den Basketball Löwen Braunschweig unterlag das Tabellenschlusslicht mit 73:85 (36:44) und setzte seine Albtraumserie von saisonübergreifend nun 18 Pflichtspielen ohne Erfolg fort. Derweil verschaffte sich Braunschweig durch den zweiten Saisonsieg etwas Luft im Abstiegskampf. Das Team von Gesellschafter Dennis Schröder springt aus der Abstiegszone vorerst auf den 15. Platz.

Im ersten Viertel zogen die Löwen früh auf 8:0 davon. Vor allem die Wurfquoten der Towers waren schwach: Zur Halbzeit schlug sich nur jeder dritte Wurf auf dem Scoreboard nieder. Nach zwischenzeitlichen Aufbäumen des Schlusslichts zu Beginn des dritten Viertels hatte Braunschweig schnell alles unter Kontrolle und baute die Führung bis zum Spielende aus.