BBL: Horrorserie geht weiter! Hamburg noch punktlos

Die Hanseaten kassieren wettbewerbsübergreifend ihre 16. Niederlage in Serie. Auch für Ulm läuft es nicht gut.

Die Horrorserie geht weiter: Die Veolia Towers Hamburg können einfach nicht mehr gewinnen. Die Hanseaten verloren am Samstag durch das 71:101 (36:43) gegen die Bamberg Baskets auch das fünfte Saisonspiel in der Basketball Bundesliga (BBL) und kassierten saison- und wettbewerbsübergreifend die 16. Niederlage in Serie.

Die Towers, die in dieser Spielzeit auch im BBL-Pokal und im Eurocup ausschließlich Pleiten hinnehmen mussten, bleiben damit punktloses Schlusslicht der Liga. Der letzte Erfolg der Hamburger datiert vom 20. April - ausgerechnet gegen den späteren Meister Bayern München. Für Bamberg war es der dritte Sieg im fünften Ligaspiel.