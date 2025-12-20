Basketball: FC Bayern trennt sich von Weltmeistercoach Herbert

SID 20.12.2025 • 17:03 Uhr Der Kanadier verlässt die Münchner nach acht Niederlagen in Folge in der EuroLeague.

Paukenschlag in der Basketball-Bundesliga: Der deutsche Meister Bayern München trennt sich mit sofortiger Wirkung von Weltmeistertrainer Gordon Herbert. Der 66-jährige Kanadier, der die deutsche Nationalmannschaft 2023 sensationell zu WM-Gold geführt hatte, verständigte sich mit dem Klub „nach einem vertrauensvollen Austausch auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit“, wie die Bayern am Samstag mitteilten.

Die Münchner reagierten damit auf die Negativserie in der EuroLeague von acht Niederlagen, am Freitag hatte es ein 77:103 bei der AS Monaco gegeben. Beim Bundesligaspiel am Sonntag in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena gegen die Telekom Baskets Bonn wird die Mannschaft von Herberts bisherigen Assistenten betreut. Ein Nachfolger als Chefcoach soll möglichst bis zum nächsten EuroLeague-Heimspiel am Dienstag gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gefunden werden.