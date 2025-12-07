Basketball: Oldenburg trennt sich von Trainer Krunic

SID 07.12.2025 • 18:04 Uhr Nach gut sieben Monaten ist für Predrag Krunic bei den EWE Baskets Schluss.

Nach dem Fehlstart in der Basketball Bundesliga (BBL) haben die EWE Baskets Oldenburg Konsequenzen gezogen und sich von Cheftrainer Predrag Krunic getrennt.

Zwei Tage nach der Niederlage bei den Fitness First Würzburg Baskets (71:82) gab der Klub das Aus für den 58-Jährigen bekannt. Die Entscheidung sei „einvernehmlich und mit großem gegenseitigem Respekt“ erfolgt.

Krunic, der Oldenburg bereits von 2007 bis 2012 trainiert und 2009 zur Meisterschaft geführt hatte, war im Mai zu den EWE Baskets zurückgekehrt. In neun Saisonspielen gelang lediglich ein Sieg, nur die Veolia Towers Hamburg stehen noch schlechter da (0:8).