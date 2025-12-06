BBL: Aufsteiger Trier wieder an der Tabellenspitze

Die Gladiators Trier sorgen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter für Furore. Der überraschend starke Aufsteiger siegte am Samstag bei den MHP Riesen Ludwigsburg 86:80 (47:44) und kehrte nach zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurück. Zuvor hatte das Team von Trainer Jacques Schneider erst 80:96 im Pokalviertelfinale gegen Bayern München und dann 94:95 in letzter Sekunde gegen Science City Jena verloren.