BBL: Bayern siegen im Nachholspiel

SID 28.12.2025 • 20:03 Uhr Auch beim zweiten Liga-Auftritt unter Svetislav Pesic fährt Bayern München einen souveränen Sieg ein.

Basketball-Meister Bayern München hat den nächsten Sieg unter Svetislav Pesic eingefahren und seine Tabellenführung in der BBL zementiert. In einem Nachholspiel vom 11. Spieltag gewann der FCB am Sonntag gegen den starken Aufsteiger Gladiators Trier mit 94:83 (56:42).

Im letzten Heimspiel des Jahres - das 84. und letzte Pflichtspiel für den FC Bayern im Jahr 2025 folgt an Silvester bei den Rostock Seawolves - war Welt- und Europameister Andreas Obst (15 Punkte) der erfolgreichste Werfer der Münchner. Bei Trier ragte Jordan Roland mit 24 Zählern heraus.

Elfter Sieg im zwölften Spiel

Vor 11.500 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden feierte der FCB den elften Sieg im zwölften Ligaspiel, Trier ist trotz der vierten Niederlage zunächst weiter Tabellendritter.

Pesic (76) war am vergangenen Montag überraschend als Nachfolger des entlassenen Gordon Herbert installiert worden. Die serbische Trainerlegende, 1993 Coach der deutschen Europameistermannschaft, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.