BBL: Bayern vermiesen Trainer-Einstand in Oldenburg

SID 14.12.2025 • 17:00 Uhr Der Meister aus München springt durch den Auswärtserfolg wieder an die Tabellenspitze beim Einstand des neuen Headcoaches der Baskets Oldenburg.

Basketball-Meister Bayern München hat die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (BBL) nur mit Mühe behauptet. Beim Cheftrainer-Debüt von Lazar Spasic für die Baskets Oldenburg siegten die Gäste mit 87:79 (41:37).

Das Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert konterte damit den Sieg des Konkurrenten Gladiators Trier vom Samstag und eroberte aufgrund der besseren Korbdifferenz Rang eins zurück.

Der erst 33 Jahre alte Trainer der kriselnden Baskets, zuvor Assistent des vor einer Woche entlassenen Predrag Krunic, sah bei seinem Debüt einen aufopferungsvollen Auftritt des Tabellenvorletzten der BBL.

Bayern zieht wieder an Trier vorbei

Nachdem der Meister aus München zur Pause nur mit vier Zählern vorne lag, ging der Außenseiter vor 6200 Fans im dritten Viertel zwischenzeitlich sogar in Führung.

Angeführt von Bayerns Oscar da Silva und Justinian Jessup, mit jeweils 13 Punkten beste Werfer der Bayern, wurde der Meister aus München in der Schlussphase letztlich seiner Favoritenrolle gerecht. Die 17 Punkte vom Oldenburger Chris Clemons, damit bester Werfer des Spiels, reichten nicht.

Durch den Auswärtserfolg beenden die Bayern auch den dritten Spieltag in Folge als Tabellenführer mit 16 Punkten. Die punktgleichen Aufsteiger aus Trier auf Rang zwei haben eine deutlich schlechtere Korbdifferenz bei einem Spiel weniger als die Bayern.