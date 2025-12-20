BBL: Erneuter Rückschlag für Alba

SID 20.12.2025 • 20:42 Uhr Die Berliner verlieren den Kontakt zur Spitze.

ALBA Berlin ist nach seiner Aufholjagd in der Basketball-Bundesliga wieder außer Tritt geraten. Eine Woche nach dem 80:99-Rückschlag bei den Veolia Towers Hamburg unterlag der Hauptstadtklub auch gegen ratiopharm Ulm mit 66:67 (46:37), zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles sieben Spiele in Folge gewonnen. Mit 12:8 Punkten ist der Kontakt zur Spitze abgerissen.