Bei Pleiß-Debüt: Vechta kämpft Hamburg nieder

SID 07.12.2025 • 17:44 Uhr Rasta Vechta setzt sich mit dem BBL-Rückkehrer Tibor Pleiß mit 97:95 (81:81, 31:34) gegen Veolia Towers Hamburg nach Verlängerung durch.

Beim Debüt von Nationalspieler Tibor Pleiß hat Rasta Vechta in der Basketball Bundesliga (BBL) Schlusslicht Veolia Towers Hamburg mit ganz viel Mühe die achte Niederlage im achten Saisonspiel beigebracht. Die Niedersachsen setzten sich mit 97:95 (81:81, 31:34) nach Verlängerung durch, der frühere NBA-Profi Pleiß spielte gut 23 Minuten und kam auf sieben Punkte sowie acht Rebounds. Überragender Mann war Tevin Brown mit 46 Punkten.

Pleiß (36) war unter der Woche nach 13 Jahren in die BBL zurückgekehrt. Der zweimalige EuroLeague-Champion hatte bis zum Ende der vergangenen Saison für Panathinaikos Athen in Griechenland gespielt, anschließend aber keinen Vertrag erhalten. Nun gab der Center in Vechta sein Comeback, seine bislang letzte Station in Deutschland war Bamberg (2009-2012) gewesen.

Vechta hatte mit Hamburg große Probleme, kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit holte Pleiß nach einem vergebenen Dreierversuch von Ross Williams einen ganz wichtigen Defensiv-Rebound. Danach verwandelte der Rückkehrer drei Freiwürfe zum 80:76 und 81:78, doch Hamburg erzwang die Verlängerung. Brown sicherte in der Verlängerung nach einem vergebenen Freiwurf den entscheidenden Rebound.