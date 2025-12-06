Scheidender Bayern-Boss äußert Wunsch

SID 06.12.2025 • 12:07 Uhr Der scheidende Geschäftsführer Marko Pesic gibt dem FC Bayern Basketball noch einen Rat für die Zukunft mit auf den Weg.

Kurz vor seinem Abschied vom FC Bayern Basketball hat Marko Pesic einen Wunsch.

„Dass der Verein organisch weiterwächst. Nicht künstlich, sondern natürlich – sonst lieber gar nicht“, sagte der langjährige Geschäftsführer Münchens Mitgliedermagazin 51: „Je größer man wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Identifikationskultur verloren geht. Der FC Bayern Basketball darf kein anonymer Arbeitgeber im Sport werden.“

Pesic verlässt den Klub Ende Dezember nach fast 15 Jahren als Geschäftsführer, dann übergibt der frühere deutsche Nationalspieler die Geschicke komplett an Dragan Tarlac und Adrian Sarmiento - um das Duo war die Geschäftsführung zum 1. Juli erweitert worden. Pesic soll dem Meister aber in beratender Rolle erhalten bleiben.

FC Bayern Basketball: Pesic hinterlässt bestelltes Feld

Der 49-Jährige hinterlässt ein bestelltes Feld. „Wir haben in den vergangenen Jahren enorm in Infrastruktur investiert – und ab nächster Saison sind, bis auf das Performance Center, alle Investitionen abgeschlossen: Der BMW Park, der SAP Garden – alles fertig. Das heißt: Der Verein ist wirtschaftlich so stabil aufgestellt wie kaum ein anderer“, so Pesic. Dies sei „eine exzellente Basis, um sportlich den nächsten Schritt zu machen und sich oben zu etablieren“.