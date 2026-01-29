Aus nach zwei Wochen: Geschäftsführer Krause verlässt MBC

SID 29.01.2026 • 11:17 Uhr Nur drei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Marco Ramondino ist auch für den früheren Olympia-Teilnehmer in Weißenfels Schluss.

Der Syntainics MBC aus der Basketball Bundesliga (BBL) kommt nicht zur Ruhe. Drei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Marco Ramondino gab der Pokalsieger die Trennung von Konstantin Krause bekannt - der Geschäftsführer hatte seinen Posten erst am 16. Januar, also vor gut zwei Wochen, angetreten.

Der Klub stehe „aktuell vor sportlichen und organisatorischen Herausforderungen, die es nun gemeinsam anzupacken gilt“, hieß es in der Mitteilung knapp. Krause, als Weitspringer Olympia-Teilnehmer von Barcelona 1992, war am 7. Januar engagiert worden. Der 58-Jährige sollte vom geschäftsführenden Gesellschafter Martin Geissler eingearbeitet werden und ab dem 1. März alleinverantwortlich sein für die wirtschaftlichen Belange der Mitteldeutschen Basketball Marketing GmbH. Daraus wird nichts, Geissler übernimmt wieder, bis die Nachfolge geregelt ist.